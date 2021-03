STUDIU. Desi reinfectarile cu SARS-COV-2 sunt rare, tot varstincii sunt cei mai vulnerabili

Rezultatele cercetarii, publicate miercuri, 17 martie, in revista medicala The Lancet, confirma doua lucruri: ca obtinerea imunitatii prin infectare nu este o varianta viabila pe termen lung si ca o campanie de vaccinare globala, in care varstnicii au prioritate, este o necesitate, scrie Libertatea Reinfectarile cu coronavirus nu sunt un fenomen frecvent, dar ele sunt mai obisnuite in randul persoanelor de peste 65 de ani, arata un studiu publicat in jurnalul medical The Lancet. Concluziile formulate erau deja cunoscute in mare parte, dar este pentru prima data cand ele au fost confirmate de un studiu la scara larga, trecut prin etapa evaluarii stiintifice (peer review), noteaza CNBC.Studiul a monitorizat rezultatele persoanelor testate in timpul primului si celui de-al doilea val pandemic din Danemarca din 2020 si, important de precizat, s-a bazat pe tulpina initiala a virusului.Infectarea si vindecarea au oferit varstnicilor o protectie de 47%, iar tinerilor 80% Cercetatorii au monitorizat rata de reinfectare in randul a patru milioane de persoane, in timpul celui de-al doilea val COVID, din septembrie pana pe 31 decembrie 2020, si au comparat-o cu rata de infectare din timpul primului val, dintre martie si mai.Un raport al Organizatiei Natiunilor Unite arata ca pandemia de COVID-19 a lovit in plin persoanele in varsta, principalele "tinte" ale noului coronavirus, dar in acelasi timp a amplificat stereotipurile , prejudecatile si discriminarea legate de varsta, avertizeaza joi, 18 martie, ONU, in primul sau raport consacrat discriminarii si stereotipizarii pe criterii de varsta (fenomen cunoscut in engleza ca "ageism")