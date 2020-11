VIDEO/ FOTO Peste 1.000 de amenzi, intr-o singura seara, pentru romanii care nu aveau la ei declaratia pe proprie raspundere

Cine are voie sa circule in intervalul 23.00 - 05.00

Conform unui raport al politiei, in noaptea de 9 spre 10 noiembrie 2020, "in intervalul orar 23.00 - 05.00, politistii din intreaga tara au actionat, alaturi de jandarmi si politisti locali, pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19.Pe parcursul actiunii, politistii si politistii locali au depistat 1.132 de persoane care nu au respectat interdictiile privind deplasarea.Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 1.150 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 301.000 de lei.Din totalul acestora, 1.132 au fost aplicate pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea sau libera circulatie , in valoare de 272.000 lei".Reamintim ca, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, in toate localitatile se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in intervalul orar 23.00 - 05.00, cu urmatoarele exceptii motivate de:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.Citeste si: