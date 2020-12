ANALIZA Coronavirusul a ucis peste 1,4 milioane de oameni in intreaga lume. Cele mai afectate natiuni

Peste 12.000 de decese intr-o singura zi

Peste 64.522.200 de cazuri de infectare au fost oficial diagnosticate de la declansarea epidemiei, dintre care cel putin 41.049.400 sunt considerate vindecate.Numarul de contaminari raportat nu reflecta decat o parte din numarul real al cazurilor, in conditiile in care unele tari nu testeaza decat cazurile grave, altele folosesc testele prioritar pentru monitorizare, iar unele tari sarace au o capacitate de depistare limitata.In cursul zilei de miercuri, 12.445 de decese si 632.957 de cazuri noi au fost raportate in intreaga lume.Tarile care au inregistrat cele mai multe decese noi raman SUA, cu 2.731 de morti , Mexicul (800) si Brazilia (698).Statele Unite au inregistrat cea mai mare rata a deceselor, cu 273.847 de morti la 13.925.350 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant realizat de Universitatea Johns Hopkins. Cel putin 5.322.128 de persoane au fost declarate vindecate.Dupa SUA, tara cea mai afectata ca numar al deceselor este Brazilia cu 174.515 de morti (la 6.436.650 de contagieri), urmata de India cu 138.648 de morti (la 9.534.964 de cazuri), Mexic cu 107.565 de morti (la 1.133.613 de cazuri) si Marea Britanie cu 59.699 de morti (la 1.659.256 de cazuri).Pe lista tarilor grav afectate ca numar al deceselor se afla si Belgia cu 146 de morti la 100.000 de locuitori, urmata de Peru (109), Spania (98) si Italia (94).America Latina si Caraibe au totalizat joi, la 11:00 GMT, 452.112 de decese la 13.192.939 de cazuri, Europa 426.588 de decese la 18.851.590 de cazuri, Statele Unite si Canada 286.148 de decese la 14.312.344 de cazuri, Asia 196.793 de decese la 12.526.145 de cazuri, Orientul Mijlociu 80.028 de decese la 3.405.066 de cazuri, Africa 52.594 de decese la 2.203.759 de cazuri si Oceania 942 de decese la 30.363 de cazuri.Citeste si: