Un nou record de cazuri de COVID-19 in SUA. Aproape 100.000 de infectari in 24 de ore

Cu 99.660 de cazuri inregistrate la 20:30 (01:30 GMT) si peste 233.000 de morti din cauza coronavirusului, tara este de departe cel mai grav afectata de pandemie, care a avut repercusiuni si asupra alegerilor prezidentiale si a anuntarii rezultatelor.Pandemia a determinat in special milioane de alegatori sa voteze prin posta mai devreme pentru a evita cozile din ziua alegerilor, provocand intarzieri semnificative in numararea buletinelor de vot.Miercuri seara, buletinele trimise prin posta erau inca numarate in Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, state cu rol decisiv pentru departajarea candidatilor in cursa pentru Casa Alba.Pandemia a aruncat tara in cea mai grava criza sanitara de la gripa spaniola din 1918 si cea mai grava recesiune de la criza din 1929.