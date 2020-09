Peste 170 de tari fac acum parte din mecanismul COVAX, cel care faciliteaza accesul la vaccinuri anti-COVID19

"Peste 170 de tari s-au alaturat mecanismului COVAX obtinand accesul garantat la cel mai mare portofoliu din lume de vaccinuri candidate", a spus joi Tedros Adhanom Ghebreyesus intr-un comentariu inregistrat inaintea termenului limita de vineri pentru aderarea la acest mecanism.OMS anuntase anterior ca 92 de state cu venituri mici au solicitat asistenta prin intermediul acestui mecanism, iar circa 80 de natiuni cu venituri mari si-au exprimat interesul, dar unele trebuiau in continuare sa-si confirme intentia pana la data limita.Mecanismul COVAX, condus de OMS si de Alianta pentru Vaccinuri (GAVI), are drept obiectiv procurarea si livrarea a doua miliarde de doze de vaccinuri aprobate pana la finalul anului 2021.Unele state insa, care si-au facut aprovizionarea pe cont propriu prin acorduri bilaterale, inclusiv Statele Unite, au spus ca nu se vor alatura COVAX."Primul vaccin care va fi aprobat s-ar putea sa nu fie cel mai bun. Cu cat mai multe incercari, cu atat avem sanse mai mari de a avea un vaccin foarte sigur si foarte eficace", a adaugat Tedros in cadrul unui webinar gazduit de Universitatea Nationala din Singapore.