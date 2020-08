Peste 18 milioane de oameni din intreaga lume au fost depistati cu COVID-19. Aproape 700.000 de persoane au murit

Cel putin 18.011.763 de cazuri, dintre care 687.941 de decese, au fost raportate in special in Statele Unite, tara cea mai afectata din lume cu 4.657.693 de cazuri dintre care 154.793 de morti , in Brazilia (2.733.677 de cazuri dintre care 94.104 decese) si in India (1.750.723, 37.364).Ritmul pandemiei, care a facut peste 685.000 de victime , continua sa se accelereze la nivel mondial, cu un milion de cazuri suplimentare detectate in mai putin de 4 zile.Numarul de infectii reflecta doar o parte din numarul real de cazuri, in timp ce multe tari utilizeaza testele numai pentru urmarire sau nu dispun de resurse suficiente pentru a desfasura mari campanii de depistare.