Peste 2,5 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019

Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (510.134), apoi in Brazilia (252.835), Mexic (183.692), India (156.825) si Regatul Unit (122.070).De asemenea, 112,9 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost diagnosticate.In Romania, autoritatile au raportat vineri ca in ultimele 24 de ore au inregistrat 66 decese si 3.761 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2. In sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI) sunt internati 968 de pacienti.Romania se afla pe locul 7 la nivel global in topul vaccinarilor impotriva noului coronavirus cu ambele doze, la nivel global.