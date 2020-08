Peste 20 de copii din doua centre sociale ale DGASPC Prahova, testati pozitiv cu coronavirus

"Conform DSP Prahova, au fost identificate doua focare in cadrul a doua centre medico-sociale, de pe raza judetului. La unul dintre ele, au fost confirmate sapte persoane (trei beneficiari dintr-un total de 15 si patru angajati dintr-un total de 19). Masurile dispuse in acest caz: izolarea beneficiarilor in centru de ingrijire si a personalului infectat, fi la domiciliu, fie la spital, dupa caz, carantinarea contactilor directi, retestarea, pe parcursul saptamanii viitoare, atat a beneficiarilor, cat si a angajatilor, dezinfectia unitatii.La cel de-al doilea centru, 15 beneficiari dintre cei 48 internati au avut teste pozitive. Acestia au fost izolati in unitati spitalicesti, a fost realizata dezinfectia spatiului, iar saptamana viitoare vor fi retestati toti beneficiarii si angajatii de aici", informeaza Prefectura Prahova intr-un comunicat dat publicitatii sambata dupa amiaza.Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a declarat ca este vorba despre doua centre aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, respectiv un centru de la Urlati, dar si un centru de la Valenii de Munte, unde este vorba despre copii care au fost infectati, acestia fiind asimptomatici.In centrele DGASPC Prahova se fac periodic testari atat ale personalului, cat si ale celor internati, pentru identificarea celor infectati cu SARS-COV-2.Potrivit ultimelor raportari, in spitalele din judet, unde sunt tratati bolnavi COVID-19, in sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 25 de pacienti, dintre care 16 sunt ventilati. Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 328, dintre care 263 de paturi sunt ocupate, precizeaza Prefectura Prahova.