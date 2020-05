Peste 200 de milioane de persoane din Africa ar putea fi infectate cu noul coronavirus intr-un an

Ziare.

Aceste cifre au la baza o modelare computerizata, ce a vizat 47 de tari din regiunea africana afiliata la OMS si reprezentand o populatie totala de 1 miliard de locuitori."Modelul nostru arata amploarea problemei pentru sistemele de sanatate daca masurile de izolare vor esua", au declarat autorii studiului. Astfel de masuri de izolare a populatiei la domiciliu au fost luate destul de devreme pe continentul african.Un comunicat al OMS, publicat la inceputul lunii mai si care evoca debutul acestui studiu, prevenea ca "intre 83.000 si 190.000 de persoane din Africa ar putea sa moara de COVID-19 si intre 29 de milioane si 44 de milioane ar putea fi infectate pe parcursul primului an al pandemiei".Intervalul de 29 milioane-44 milioane de persoane infectate nu includea insa cazurile asimptomatice ale bolii si nici persoanele care prezinta putine simptome.Raportul a plecat de la ipoteza ca 88% dintre africani nu vor sti ca sunt purtatori ai virusului, in timp ce 4% dintre locuitorii continentului african vor suferi forme grave sau chiar mortale ale maladiei.In total, integrand cazurile asimptomatice si cele putin simptomatice, autorii studiului au ajuns la concluzia ca pana la 231 de milioane de persoane (intre 16% si 26% din totalul de 1 miliard de persoane din regiune) ar urma sa fie infectate cu SARS-CoV-2 in primele 12 luni ale pandemiei de COVID-19.Circa 4,6 milioane de persoane vor trebui sa fie spitalizate, 140.000 vor prezenta infectii puternice si 89.000 vor fi grav bolnave.Cercetatorii avertizeaza ca o crestere a numarului de spitalizari cu COVID-19 ar deturna resursele deja limitate ale tarilor africane de la atacarea principalelor probleme de sanatate de pe continent, precum HIV, tuberculoza, malaria si malnutritia.Continentul african a raportat pana in prezent putin peste 75.000 de cazuri de COVID-19 si 2.555 de decese.