Peste 200 de specialisti sustin ca noul coronavirus circula prin aer

Potrivit OMS, boala provocata de coronavirus se raspandeste cu precadere de la o persoana la alta prin picaturi expulzate din nas sau din gura cand un bolnav de COVID-19 tuseste, stranuta sau vorbeste.Intr-o scrisoare deschisa adresata OMS, bazata pe un studiu pe care cercetatorii intentioneaza sa il publice saptamana aceasta intr-un jurnal stiintific, 239 de cercetatori din 32 de tari evidentiaza dovezi care, potrivit acestora, demonstreaza ca virusul poate fi prezent si in particule cu dimensiuni mult mai mici, ce persista in aer si pot infecta oamenii.Fie ca este transportat prin picaturi mari care calatoresc in aer dupa un stranut, fie prin picaturi mult mai mici expirate ce pot persista in spatii inchise, coronavirusul este purtat pe calea aerului si poate infecta oamenii dupa ce acestea sunt inhalate, au indicat oamenii de stiinta.OMS a precizat insa ca dovezile conform carora virusul ar fi transmis pe calea aerului nu sunt suficient de convingatoare, noteaza NYT. ''Mai ales in ultimele doua luni, noi am sustinut de mai multe ori ca transmiterea pe calea aerului este posibila, dar cu certitudine nu este sustinuta de dovezi solide sau macar clare'', a declarat Benedetta Allegranzi, director tehnic pentru prevenirea si controlul infectiilor in cadrul OMS.