Focar urias de COVID-19 in Grecia: Peste 240 de migranti dintr-o tabara de refugiati au fost contaminati

"243 de noi infectari au fost descoperite" printre cele 7.000 de persoane care au fost testate acolo, a dezvaluit acest organism intr-un comunicat.In schimb, testele efectuate asupra a 120 de politisti si 40 de membri ai personalului prezenti la fata locului au iesit negative, potrivit aceleiasi surse.Corturile din acest nou complex, care sufera, potrivit unora, de lipsa de locuri de dormit si de instalatii sanitare adecvate, ii gazduiesc deja pe majoritatea celor 12.700 de solicitanti de azil lasati fara adapost in urma uriasului incendiu care a distrus pe 8 septembrie tabara Moria, aflata la cativa kilometri distanta, conform autoritatilor.Dupa ce au fost alungati de flacari, acestia au campat timp de mai multe zile pe marginea drumului, in cladiri abandonate, pe campuri si chiar in cimitire.Sase tineri solicitanti de azil afgani sunt acuzati ca s-ar fi aflat la originea acestui incendiu.Taberele de migranti si de refugiati din Grecia sunt plasate in izolare de la mijlocul lui martie din cauza pandemiei de COVID-19, in timp ce restul tarii a revenit la normalitate la inceputul lui mai.Intre timp, trei migranti minori au fost arestati dupa incendiul survenit duminica intr-o alta tabara din Grecia, situata in insula Samos.Ministrul grec pentru Migratie, Notis Mitarachi, a declarat luni in fata parlamentarilor ca cei responsabili pentru incendiu "isi vor ispasi pedeapsa in Grecia, apoi vor fi expulzati". De asemenea, el a promis ca pe insula Lesbos va fi construita o noua tabara de refugiati, "moderna si sigura".