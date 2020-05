Peste 3.000 de bucuresteni s-au inscris sa fie testati pentru noul coronavirus

Ziare.

PMB a recomandat bucurestenilor sa nu utilizeze adrese de e-mail de pe yahoo.com in vederea inscrierii."In urma sesizarilor celor care au aplicat pe aceasta platforma, dar nu au primit confirmarea inscrierii, recomandam evitarea utilizarii adreselor de e-mail de pe yahoo.com, pentru ca acestea fie ajung cu intarziere, fie sunt trimise direct in spam. Cei care s-au inscris deja cu o adresa de yahoo sunt rugati sa se reinscrie, cu o alta adresa de e-mail", a precizat Primaria Capitalei.Edilul general, Gabriela Firea, a apreciat ca numarul mare de voluntari inscrisi in acest program "intr-un timp atat de scurt" confirma faptul ca bucurestenii asteptau din partea autoritatilor o astfel de initiativa."Pana acum, unitatile medicale testau doar persoanele cu simptome de infectare, iar cei asimptomatici nu aveau posibilitatea sa afle daca sunt sanatosi sau nu. De aceea, Primaria Capitalei ofera posibilitatea bucurestenilor sa se testeze, gratuit, printr-un simplu exudat nazofaringian. Vor fi utilizate teste de tip antigen standard RT-PCR, cele mai utilizate la ora actuala pe plan mondial pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2. Aceste teste vor fi prelucrate de noua unitati medicale de stat si private, cu 36 de puncte de recoltare, afiliate acestui proiect", a declarat edilul general.Aplicatia oficiala este functionala incepand de vineri, ora 13.00, la adresa: http://testampentrubucuresti.assmb.ro/ . Bucurestenii vor completa o declaratie ce cuprinde criterii de eligibilitate si date personale (nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., varsta, sex, adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail, in cazul minorilor sunt necesare datele din certificatul de nastere).Dupa finalizarea acestei prime etape si acceptarea intrarii in program, urmeaza completarea cererii de inscriere si consimtamantul pentru participare. Fiecare participant inscris primeste un numar de inregistrare si un e-mail de confirmare, urmand sa fie contactat pentru programare si testarea propriu-zisa.Testarea se va realiza in mod gratuit, iar Primaria Capitalei, prin ASSMB, urmeaza sa deconteze pentru fiecare persoana testata suma de 200 de lei, direct catre laboratoarele de stat si private afiliate proiectului, mentioneaza PMB.