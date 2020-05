Peste 30 de angajati de la Arctic Gaesti au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

Doua linii de productie au fost inchise pentru dezinfectie, iar testarea contactilor continua."Ca urmare a identificarii de catre DSP Dambovita a doua cazuri de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in data de 7 si 9.05.2020, la nivelul S.C. Arctic S.A. Gaesti, unitatea a decis testarea profilactica a tuturor contactilor de munca din hala de productie "asamblare usi". Testarile efectuate la primii 100 de salariati au evidentiat pozitivarea a 32 de persoane, care nu prezentau simptomatologie specifica COVID-19 si care nu au fost contacti apropiati cu cele doua cazuri de imbolnavire, conform definitiei de caz", precizeaza DSP Dambovita.Conform sursei citate, va continua testarea profilactica a intregului colectiv de salariati care isi desfasoara activitatea in cadrul aceleiasi hale de productie."DSP Dambovita a dispus dirijarea celor 32 de persoane catre Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. Totodata, au fost identificati toti contactii intradomicilari si s-a dispus masura izolarii acestora la domiciliu timp de 14 zile, cu monitorizare medicala, conform metodologiei in vigoare.Pentru investigarea epidemiologica extinsa, avand in vedere aparitia de noi cazuri pozitive asimptomatice, in cursul diminetii, doua echipe din cadrul DSP Dambovita s-au deplasat la sediul societatii comerciale", se mai arata in comunicatul DSP Dambovita.Autoritatile anunta ca au fost inchise liniile de productie 3 si 4, schimbul 1, incepand de vineri pana luni, timp in care vor fi efectuate operatiuni de dezinfectie generala cu operator specializat.DSP Dambovita precizeaza ca ancheta epidemiologica este in derulare.