Peste 30 de show-uri de stand-up comedy anulate, ca urmare a cresterii cazurilor de coronavirus in Capitala

"Ne ingrijoreaza cresterea constanta a numarului de cazuri noi la nivelul municipiului Bucuresti, asa ca am fost nevoiti sa luam aceasta decizie radicala. Vom sista activitatea in aer liber a clubului, atat timp cat numarul de cazuri noi nu scade considerabil pentru o perioada de minim doua saptamani. Suntem preocupati de sanatatea noastra, a artistilor, a angajatilor si, nu in ultimul rand, a persoanelor prezente in public, motiv pentru care show-urile programate in perioada 30 iulie - 31 august la 'Fool de Vara' vor fi anulate, urmand ca la finalul lunii august sa reevaluam situatia. Este o masura de preventie si reprezinta gestul nostru de solidaritate in lupta impotriva raspandirii COVID-19 in Bucuresti.Astfel de masuri radicale nu ar fi necesare daca toata lumea ar respecta masurile de preventie impuse de autoritati , insa, din pacate, sunt tot mai putini cei care iau aceasta pandemie in serios. Nu consider ca aceasta masura este aplicabila in masa, dar apelez pe aceasta cale la spiritul civic al tuturor celor care au posibilitatea sa contribuie activ la diminuarea pagubelor cauzate de pandemie", a declarat Calin Cretu, manager Club The Fool, citat in comunicat.Potrivit sursei citate, show-urile de stand-up comedy vor fi reluate atunci cand situatia epidemiologica va permite organizatorilor acest lucru, fara a periclita sanatatea artistilor si a celor prezenti in public."Pana atunci, Micutzu, Bordea, Radu Bucalae, Teodora Nedelcu, Geo Adrian, Mane Voicu sau George Tanase isi vor muta activitatea incepand cu 15 august pe Fool HD - https://live.thefool.ro, primul club virtual de comedie din Romania", precizeaza organizatorii.