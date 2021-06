Peste 30 de mii de persoane vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. 8 reactii adverse, raportate

Alte 147 de reactii sunt in curs de investigare.Potrivit CNCAV, 31.447 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 25.269 au primit vaccinul Pfizer, 1.500 pe cel de la Moderna, 1.049 pe cel de la AstraZeneca si 3.629 pe cel produs de Johnson & Johnson Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns astfel la 4.555.523, din care 3.550.486 cu serul Pfizer, 360.976 cu Moderna, 431.945 cu AstraZeneca si 212.116 cu Johnson & Johnson. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 8 de reactii adverse : 8 la vaccinul Pfizer si zero la restul de vaccinuri produse de Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson."Mentionam ca 147 reactii adverse sunt in curs de investigare", a mai transmis CNCAV.