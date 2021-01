Peste 35.000 de oameni au fost vaccinati contra COVID-19 in Romania in ultimele 24 de ore

Situatia dozelor administrate

1.Numar de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (in ultimele 24 deore): 39.712, la un numar de 39.712 persoane din care:- 35.682 persoane vaccinate cu 1 doza;- 4.030 persoane vaccinate cu 2 doze.2. Numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cudata de 27 decembrie 2020): 348.096, la un numar de 338.252 persoane din care:- 328.408 persoane vaccinate cu 1 doza;- 9.844 persoane vaccinate cu 2 doze.3. Numar total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore):59 reactii comune si minore, din care:- 10 reactii de tip local;- 49 reactii generale.4. Numar total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (incepand din 27 decembrie 2020): 987 reactii comune si minore, din care:- 337 reactii de tip local cu durere la locul injectarii;- 650 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).Citeste si: SURSE: Nicusor Dan l-a dat afara din sedinta pe directorul numit de Firea la Parcuri si Agrement: "Va bateti joc de noi? Va rog sa parasiti sala in acest moment"