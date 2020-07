Peste 40 de persoane de pe platforma Santierului Naval Damen Galati, confirmate cu coronavirus

Potrivit autoritatilor din judetul Galati, peste 40 de muncitori de la Santierul Naval Damen din Galati au fost confirmati, in ultimele doua saptamani, cu infectie cu coronavirus In acest context, reprezentantii santierului au luat o noua serie de masuri pentru evitarea raspandirii virusului. Printre altele, masca de protectie este obligatorie nu doar in interior, ci si in spatiile deschise, s-a introdus lucrul in doua schimburi, precum si termoscanarea la punctele de acces in santier. Acest lucru se realizeaza prin intermediul unor containere speciale prevazute cu camere de termoscanare, asigurand fluidizarea traficului si triajul epidemiologic.Judetul Galati a inregistrat, pana miercuri, 917 cazuri de infectie cu coronavirus, 29 de cazuri fiind raportate in ultimele 24 de ore.