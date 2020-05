Peste 40 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus dupa ce au participat la o slujba religioasa in Germania

Ziare.

"Cei mai multi nu sunt grav bolnavi. Din cate stim o singura persoana a ajuns la spital", a declarat sambata un purtator de cuvant al Departamentului de Sanatate pentru agentia dpa, relateaza Reuters Serviciul religios a avut loc in data de 10 mai, la o biserica baptista. Pe site-ul oficial al bisericii se precizeaza ca slujbele se tin atat in germana, cat si in limba rusa.Situatia este in desfasurare, au declarat reprezentanti ai autoritatilor, precizand ca nu a fost incalcata nicio masura impusa oficial impotriva raspandirii Covid-19.In landul german Hesse, unde este localizat orasul Franckfurt, slujbele religioase s-au putut tine inca de la data de 1 mai, cu conditia respectarii regulilor de igiena si a distantarii sociale.C.B.