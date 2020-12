SONDAJ Peste 40% dintre spanioli, dispusi sa se vaccineze contra COVID-19

Un procent de 28% dintre participantii la sondajul realizat de Centrul pentru Studii Sociologice (CIS) au spus ca nu vor face vaccinul imediat, o scadere drastica de la 47% intr-o cercetare anterioara CIS, publicata pe 28 noiembrie, care punea aceeasi intrebare.Ca urmare a unei noi cresteri a numarului infectarilor in ultimele doua saptamani, alti 16,2% dintre participantii la sondaj au spus ca sunt dispusi sa se imunizeze daca vaccinul ''are garantii, daca este testat, daca este sigur''.Sondajul a fost realizat in perioada 1-9 decembrie pe un esantion de 3.800 de persoane.Luni este asteptata decizia autoritatii de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeana referitoare la aprobarea vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech, dupa ce acesta a fost autorizat in mai multe tari.Campania voluntara de vaccinare este estimata sa debuteze in Spania pe 27 decembrie si sa aiba drept rezultat imunizarea a circa 20 de milioane de persoane pana in mai sau iunie 2021.Spania a fost una dintre tarile europene cele mai grav afectate de pandemie. Vineri au fost raportate 149 de decese, bilantul total al victimelor pandemiei ajungand la 48.926, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Sanatatii. Numarul cazurilor a crescut cu 11.815, in total de la inceputul pandemiei fiind inregistrate 1.797.236 de cazuri de coronavirus in Spania.Citeste si: Bitedefender, avertizare in privinta unor mail-uri frauduloase, ce pretind a fi trimise de Posta Romana si Banca Transilvania