Peste 45 de milioane de cazuri de COVID-19 la nivel mondial

Numarul total de cazuri inregistrate este de 45.028.250, fata de cele circa 44 de milioane de cazuri facute publice joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Potrivit JHU, cea mai afectata tara din lume de pandemie continua sa fie SUA, cu 8.945.891 de imbolnaviri si 228.668 de decese, urmata indeaproape de India, cu 8.088.851 de cazuri de coronavirus si 121.090 decese. Brazilia este a treia cea mai afectata tara, cu 5.494.376 de imbolnaviri, insa ocupa locul al doilea in privinta numarului de decese, 158.969.Printre tarile care au depasit un milion de cazuri de infectare se afla - in aceasta ordine - Franta (1,3 milioane), Spania (1,1 milioane), Argentina (1,1 milioane) si Columbia (1 milion).Mexicul se situeaza pe pozitia a patra in ceea ce priveste numarul de decese - 90.773, urmat de Regatul Unit, cu 46.045 decese; Italia, cu 38.122 decese; Franta, cu 36.058 decese si Spania, cu 35.639 decese.Conform JHU, numarul total de cetateni la nivel mondial care s-au contagiat si care s-au vindecat depaseste deja 30 de milioane.La randul sau, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) indica America, pe punctul de a atinge 20 de milioane de cazuri de imbolnavire, cu 140.000 de contagieri zilnic si 630.000 de decese, drept regiunea cea mai afectata de pe glob. In schimb, Europa a depasit 10 milioane de cazuri de coronavirus si are cea mai mare incidenta de imbolnaviri de la inceperea pandemiei, cu 1,5 milioane de cazuri raportate in ultimele sapte zile, potrivit OMS.