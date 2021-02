VIDEO Peste 500.000 de decese cauzate de COVID-19, in SUA. Joe Biden: "Au murit mai multi decat in Primul Razboi Mondial, Al Doilea Razboi Mondial si razboiul din Vietnam"

In detaliu, 500.071 de persoane au decedat din cauza coronavirusului in aceasta tara care a inregistrat, de asemenea, peste 28 de milioane de cazuri de contaminare , potrivit universitatii cu sediul la Baltimore."Au murit mai multi americani in aceasta pandemie decat in Primul Razboi Mondial, Al Doilea Razboi Mondial si razboiul din Vietnam", a subliniat presedintele Joe Biden intr-o proclamatie, indicand ca el si Prima Doamna, Jill Biden, au pastrat la lasarea serii un minut de tacere alaturi de vicepresedinta Kamala Harris si sotul ei, Doug Emhoff.La nivel mondial, Statele Unite sunt cea mai afectata tara de pandemie in termeni absoluti.Aceste peste 500.000 de decese sunt "o aducere aminte tragica a gravitatii acestei pandemii si suferintelor provocate" in viata noastra de zi cu zi, a declarat luni Rochelle Walensky, directoarea Centrelor Americane de Prevenire si Control al Bolilor, principala agentie federala de sanatate publica."Nu am mai cunoscut asa ceva de peste 100 de ani, de la pandemia din 1918", a declarat duminica imunologul Anthony Fauci, consilierul presedintelui american Joe Biden. "Este ceva ce va ramane in istorie", a adaugat el.Pragul de 400.000 de decese a fost depasit in urma cu numai o luna, in ianuarie, cu o zi inainte de instalarea lui Joe Biden la Casa Alba. Presedintele american a facut din lupta impotriva pandemiei una dintre prioritatile sale la inceputul mandatului sau. Primul mort de COVID-19 in Statele Unite a fost anuntat la sfarsitul lui februarie 2020. Au trecut aproximativ trei luni inainte ca tara sa depaseasca pragul de 100.000 de morti , inca patru luni pana la 200.000 si alte aproape trei luni pana la 300.000.