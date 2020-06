Peste 500 de vranceni vindecati de COVID-19, 932 imbolnaviri si 57 decese

Ziare.

"In judetul Vrancea, in data de 21 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) un numar de 881 persoane aflate in autoizolare la domiciliu. In carantina institutionalizata se afla opt persoane. In spitalele de la Focsani si Adjud se afla internati 181 de pacienti, dintre care opt la sectia ATI, cinci la Spitalul Judetean de Urgenta 'Sf Pantelimon' si trei la Adjud. Numarul persoanelor vindecate a ajuns la 504'', a precizat Prefectura Vrancea.Grupul de Comunicare Strategica a raportat, duminica, un numar de 932 de cazuri in Vrancea, dintre care 146 inregistrate in ultima saptamana. De asemenea, pana in prezent au fost inregistrate 57 de decese din cauza COVID-19.Joi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a facut o scurta vizita la Focsani, unde a vizitat Serviciul Judetean de Ambulanta, Sectia de Boli Infectioase a SJU Focsani si a avut discutii cu conducerile Spitalului Judetean si DSP Vrancea, precum si cu prefectul Gheorghita Berbece privind gestionarea cazurilor de COVID-19 de la nivelul judetului.Acesta a indicat un set de recomandari pentru autoritatile medicale si judetene in vederea gestionarii eficiente a situatiei epidemice la nivelul judetului si nu a exclus si posibilitatea carantinarii anumitor zone unde exista focare, precizeaza Agerpres.