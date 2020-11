Peste 5.800 de medici bulgari, infectati cu COVID-19 in spitale. "Personalul este total epuizat"

"O asistenta a fost depistata pozitiv. A avut febra mare. Si acum s-a intors la serviciu", a declarat Aleksandar Stanoevski, medic la terapie intensiva de la St. Ana, unul dintre cele mai mari spitale din Sofia."Personalul este total epuizat. Multi nu mai pot, dar trebuie sa mergem mai departe", a spus Stanoevski dupa o garda de 12 ore, imbracat complet in echipament de protectie.O crestere a infectiilor a coplesit spitalele din cele mai sarace tari ale Uniunii Europene in aceasta toamna, cu un numar de pacienti care a ajuns la 6.869 in noiembrie, potrivit Reuters.Bulgaria a inregistrat aproape 4.000 de noi cazuri zilnic pana acum luna aceasta. Luni, Bulgaria a inregistrat cea mai mare rata de decese din UE - 24,1 la 100.000 de persoane in ultimele doua saptamani.Sistemul de sanatate din fostul stat comunist, fara resurse de personal si subfinantat, are 5.800 de medici in linia intai infectati in spitale, 2.000 fiind bolnavi in prezent, dintr-un total de 52.000.Peste 1.000 de asistente medicale si alti profesionisti din sanatate pleaca in fiecare an din tara pentru conditii si salarii mai bune, conform Asociatiei Profesionistilor din Sanatate din Bulgaria. Acelasi lucru il fac si absolventii de la Medicina.Aproape 60% din medicii si asistentele medicale bulgare au peste 51 de ani, fiind si mai vulnerabili la virus.Citeste si: VIDEO Biserica din Neamt unde a izbucnit un incendiu, distrusa. Focul ar fi pornit de la o lumanare