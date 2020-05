Peste 6 milioane de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in lume

Ziare.

com

Virusul a infectat cel putin 6.000.867 de persoane si a cauzat moartea a 366.848 de persoane in lume, de la aparitia sa in decembrie, in China.Statele Unite este cea mai afectata tara in privinta numarului de decese. Au fost raportate 103.758 de morti la 1.769.776 de cazuri.Urmeaza Regatul Unit cu 38.376 de morti, Italia (33.340), Brazilia (28.834), apoi Franta (28.771).Peru, a doua cea mai afectata tara din America latina, a depasit 155.000 de cazuri.