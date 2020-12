Italia a depasit pragul de 60.000 de decese provocate de COVID-19

In ultimele 24 de ore, in Italia s-au inregistrat 18.887 de noi cazuri de infectare, de asemenea bilant mai mic decat cel de sambata (21.052).Italia a devenit a sasea natiune din lume care depaseste pragul de 60.000 de decese cauzate de coronavirus si a doua din Europa, dupa Marea Britanie. Pana acum, Italia a raportat 60.078 de decese cauzate de Covid-19 si 1,728 milioane de infectari.In ultimele 24 de ore in Italia s-au facut 163.550 de teste.In spitalele italiene sunt 30.391 de pacienti cu coronavirus.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Reprezentantii unei sectii de votare din Valcea au plecat cu urna mobila fara paza. A fost deschis dosar penal