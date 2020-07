Peste 63.000 de cazuri de COVID-19 in SUA, in ultimele 24 de ore. Recordul absolut: 65.000 de cazuri intr-o singura zi

Cu o zi inainte, SUA au raportat un nou record al numarului de infectii de Covid-19, cu peste 65.000 de cazuri intr-o zi.De la inceputul pandemiei, mai mult de 3,18 milioane de cazuri de coronavirus au fost depistate pe teritoriul american, dar numarul de persoane care au contractat boala este probabil mult mai mare, din cauza dificultatilor de acces la teste care cu care s-au confruntat in tara in martie si aprilie.774 de persoane au murit de Covid-19 in SUA in ultimele 24 de ore, iar epidemia a facut 133.969 de victime in total in tara, care este cea mai afectata din lume.Expertii se tem ca si curba deceselor ar putea sa urmeze aceeasi traiectorie ca cea a noilor infectii. In ultimele zile, statele Texas si Florida au raportat fiecare un numar record de decese de la inceputul pandemiei.Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA, trage un semnal de alarma de mai multe zile. Anumite parti din tara, precum New York-ul, "au preluat controlul asupra situatiei", a afirmat el joi pe site-ul FiveThirtyEight."Ca tara insa, atunci cand ne comparam cu altele, nu cred ca putem spune ca vom iesi bine. Pur si simplu, nu este cazul", a precizat el.Presedintele Donald Trump , care continua sa minimalizeze recordul de noi cazuri de coronavirus in tara si a mers vineri la Miami, in Florida, unul din cele mai mari focare actuale ale pandemiei, insa aceasta nu a fost unul dintre subiectele deplasarii sale, centrata pe o vizita la Comandamentul militar pentru America de Sud.