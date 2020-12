Peste 70% din beneficiarii centrelor sociale din Sibiu s-au imbolnavit de coronavirus. 2% dintre ei au murit

"Dintre cei 511 beneficiari care au fost cu COVID-19, 473 sunt deja vindecati (25 sunt inca in perioada de 14 zile iar 13 au decedat cu comorbiditati si varsta inaintata), iar 182 nu au fost atinsi inca de coronavirus si sper sa ramana in continuare sanatosi", a declarat directorul general al DGASPC Sibiu, Laura Camelia Vilsan.Potrivit directorului DGASPC Sibiu, izolarea din aceasta pandemie nu i-a afectat asa cum se credea pe beneficiari."In ciuda pandemiei SARS-CoV-2, pentru ca mi-am dorit sa fiu in mijlocul lor, cu toate riscurile pe care mi le-am asumat in privinta propriei mele sanatati dar, increzatoare in masurile de siguranta si protectie pe care le-am respectat cu sfintenie, am procedat la o actiune supererogatorie de documentare in centrele rezidentiale pentru adultii cu dizabilitati din structura DGASPC Sibiu pentru a vedea cu proprii ochi cum e sa traiesti in centre pe timp de pandemie, cum e sa muncesti in centre pe timp de pandemie, care sunt provocarile, frustrarile, dar si bucuriile beneficiarilor nostri, discutand atat cu cei cu COVID-19, cat si cu cei sanatosi.Astazi, darul meu este de fapt povestea lor, a celor cateva sute cu care am vorbit in acest periplu pe care l-am initiat.Am avut parte de momente emotionante, am ras, i-am provocat sa jucam fotbal, am participat la activitati de exercitii fizice, m-am deplasat intr-un scaun cu rotile pentru a simti pe propria piele barierele fizice pe care le pot avea, le-am ascultat dorintele, le-am inteles nevoile, expressis verbis, mi-am pus in picioare papucii lor incercand sa le simt trairile, iar calitatea zecilor de ore petrecute impreuna cu acestia este pretioasa pentru mine. Starea lor mentala este surprinzator de buna, perioadele de izolare nu i-au afectat cum ar fi fost de asteptat, pentru ca li s-a explicat si au inteles de ce sunt impuse anumite restrictii de miscare in afara centrului. Solidaritatea lor si grija pentru ceilalti care erau cu COVID-19 este remarcabila", a aratat directorul Laura Camelia Vilsan.Citeste si: