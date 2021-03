LISTA Localitatile din Romania cu incidenta peste pragul de carantinare. Sectorul 1 din Bucuresti a depasit rata de infectare de 6 la mie

Rata de infectare in Bucuresti

Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI) a actualizat lista localitatilor din Romania cu rata de infectare si scenariul in care functioneaza scoala din respectiva unitate administrativa.Potrivit acestei actualizari, pe 19 martie Sectorul 1 din Bucuresti a trecut de pragul de 6 cazuri la mia de locuitori, avand o rata de incidenta de 6,5 la mie pentru ultimele 14 zile.Per total, Capitala are o rata de infectare de 4,64, iar cea mai mica valoare este in Sectorul 3, scrie edupedu.ro Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a transmis ca duminica, 21 martie, va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare.In total sunt 85 de localitati care au o rata de peste 6 la mie.De exemplu, in judetul Alba, in prezent sunt 5 localitati in care pragul carantinei este depasit si in care scilole si gradinitele functioneaza in regim online.In judetul Arad sunt 6 localitati in carantina.In judetul Bihor sunt 2 localitati in carantina.In judetul Botosani este doar orasul Flamanzi in carantina, dar cu o rata de infectare de peste 20 la mia de locuitori in ultimele 14 zile.