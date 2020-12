Ultimele doze de vaccin antigripal, din acest sezon, trimise medicilor de familie din tara. Aproximativ 3 milioane de doze au fost cumparate in acest an

Numar dublu de doze de vaccin, fata de anul trecut

Peste 850.000 de persoane au fost vaccinate

"Ultimele 540 000 doze de vaccin gripal vor ajunge astazi si maine la directiile de sanatate publica si, mai apoi, in cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire", a transmis Ministerul Sanatatii.Pentru acest sezon, MS a achizitionat aproximativ 3 milioane de doze de vaccin gripal, dublu fata de anul trecut."Reamintim ca, in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita anuala a Ministerului Sanatatii sunt imunizate, cu prioritate, persoanele cu varsta peste 65 de ani, cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, copii si batrani institutionalizati, personal medical, precum si gravide, conform recomandarilor OMS si ECDC", a mai transmis Ministerul Sanatatii.Ca in fiecare an, campania Ministerului Sanatatii se deruleaza prin cabinetele medicilor de familie si in unitati sanitare cu paturi. Repartitia dozelor de vaccin catre directiile de sanatate publica s-a realizat in mai multe etape, incepand cu data de 14 septembrie 2020.Pana la data de 29 noiembrie a.c., in cadrul campaniei de vaccinare gratuita a MS, au fost vaccinate un numar de 864.796 persoane din categoriile la risc, conform monitorizarilor realizate de INSP.Conform aceleasi surse, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripaclinica, IACRS si pneumonii) este in scadere, in saptamana 48 de monitorizare, a fost de 31.874, cu 63.9% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (88.394) si cu 27.4% mai miccomparativ cu cel din saptamana anterioara (43.954) - scaderi posibil datorate si subraportarilor din perioada sarbatorilor legale.Pana in prezent a fost inregistrat un singur caz de gripa confirmat cu laboratorul si niciun deces confirmat cu virus gripal.