Peste 900 de femei, date disparute in Peru in perioada de izolare impuse din cauza epidemiei de coronavirus

Inainte de izolare, se inregistrau in medie cinci disparitii pe zi, dar acest numar a crescut la opt in aceasta perioada. "In perioada 16 martie - 30 iunie, 915 femei au fost date disparute in Peru", a declarat pentru AFP Eliana Revollar, responsabila pentru drepturile femeilor."Trebuie sa stim ce s-a intamplat cu ele", a declarat pentru postul de radio RPP avocatul poporului, Walter Gutierrez. "Cazurile de fetite si adolescente reprezinta 70% din totalul femeilor disparute'', a adaugat el.Cu toate ca unele au reaparut ulterior, din cauza lipsei unui registru national de politie nu se stie inca numarul celor date disparute."Exista o retinere din partea politiei in anchetarea acestor cazuri. Solicitam crearea registrului national al persoanelor disparute", a mentionat Eliana Revollar.In 2019, au avut loc 166 de cazuri de feminicid in Peru, a zecea parte dintre acestea fiind catalogata initial ca disparitie.Peru este a doua tara din regiune cu cele mai multe cazuri de coronavirus (peste 384.000), dupa Brazilia, si a treia la numarul de decese (peste 18.000), dupa SUA si Mexic.