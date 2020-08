Peste jumatate dintre batranii internati la un centru de ingrjire din Giurgiu, infectati cu COVID-19

Peste jumatate dintre beneficiarii Centrului de Ingrijire Persoane Varstnice din Oncesti, judetul Giurgiu, au fost diagnosticati cu COVID-19, iar numarul salariatilor din unitate confirmati pozitiv a ajuns la patru, dintr-un total de 33 de angajati, dupa ce o infirmiera a fost infectata cu noul coronavirus, la finalul lunii iulie.La ora actuala, persoanele afectate se afla sub supraveghere medicala in spitale . In cadrul Centrului au fost dezinfectate toate suprafetele si beneficiarii testati negativ au fost repartizati cate unul in camera.