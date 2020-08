Peste o mie de amenzi au fost date intr-o singura zi pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara. Zeci de sanctiuni au fost aplicate cluburilor si teraselor

Cluburi si terase amendate de politie

Ministerul Afacerilor Interne a tansmis ca angajatii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu autoritatile locale au verificat, in cursul zilei de luni 17 august, 2.643 operatori economici si 20.191 de persoane.Au fost aplicate 1.051 sanctiuni contraventionale, in valoare de 265.960 lei.Dintre acestea, 779 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate persoanelor fizice pentru participarea la activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, precum si pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala. Valoarea acestora se ridica la 96.150 lei.Ministerul Afacerilor Interne a mai precizat ca 36 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate luni operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, precum si pentru nerespectarea regulilor de amenajare a spatiilor in care se desfasoara activitati de comert, alimentatie publica si alte servicii (terase, cluburi, sali de sport etc.). Valoarea amenzilor se ridica la 78.600 lei.De asemenea, in cadrul actiunilor desfasurate au fost aplicate si 236 sanctiuni contraventionale, in valoare de 91.210 lei, pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, conform Legii nr. 61/1991.La linia telefonica TELVERDE (0800800165), operationalizata incepand cu data de 14.07.2020, ora 00.00, dedicata special sesizarii neregulilor in context COVID-19, in data de 17 august, au fost primite 19 apeluri telefonice.Sesizarile au fost directionate pentru verificari la nivelul municipiului Bucuresti si a altor 11 judete, fiind semnalate, in special, nereguli privind purtarea mastii de protectie si pastrarea distantarii sociale.Patru dintre faptele sesizate la linia TELVERDE s-au confirmat in urma verificarilor.Potrivit MAI, la activitati au participat 4.876 de politisti, 1.840 jandarmi , 599 politisti de frontiera , 97 cadre ISU, 2 cadre ale Inspectoratului General de Aviatie din MAI, 1.682 de politisti locali, 35 de reprezentanti ANSVSA, 9 inspectori ANPC , 29 de reprezentanti ai structurilor Ministerului Sanatatii, 30 de angajati ai Ministerului Muncii, 1 reprezentant al Ministerului Transporturilor si 4 reprezentanti ai autoritatilor publice locale.Autoritatile au raportat luni 733 de cazuri noi inregistrate la 24 de ore.