Petrecere cu 30 de invitati, sparta de politistii din Maramures. Cati bani au scos din buzunar petrecaretii

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Maramures, politistii au fost anuntati, in dimineata zilei de duminica, la ora 4:28, printr-un apel la 112, despre faptul ca intr-un imobil din orasul Tautii-Magheraus este muzica tare si tulbura ordinea si linistea publica."Politistii ajunsi la fata locului au identificat 31 de persoane, printre care si un tanar de 20 de ani care a fost organizatorul evenimentului, respectiv sarbatorirea unei zile de nastere.Toate persoanele au fost sanctionate contraventional conform Legii 55/2020, iar organizatorul evenimentului a fost sanctionat si pentru tulburarea linistii publice conform Legii 61/1991.Valoarea totala a amenzilor aplicate de politisti in acest caz este de aproximativ 20.000 de lei" a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Maramures, Ionela Cosma.Este a doua petrecere care reuneste un numar mare de persoane intrerupta de oamenii legii in acest weekend.In noaptea de vineri spre sambata jandarmii din judetul Arges au oprit un botez cu o suta de invitati, organizat in localitatea Ratesti. Tatal copilului botezat a refuzat sa se legitimeze si a devenit recalcitrant cu fortele de ordine, el fiind amendat cu 1500 de lei.