Episcopul emerit Petru Gherghel, internat intr-un spital din Iasi, in urma infectarii cu COVID-19

"Dragi prieteni, va rugam sa-l purtati in rugaciune pe PS Petru Gherghel, episcop emerit, care, de cateva zile, este internat intr-un spital din Iasi pentru mai multe investigatii , fiind confirmat pozitiv cu Sars-Cov-2. In acest momente, starea Preasfintitului Petru este stabila, ramanand sub supravegherea medicilor. Forma bolii este una usoara, dar medicii continua sa-l supravegheze avand in vedere varsta inaintata a Preasfintiei Sale", a transmis pr. Adrian Blajuta pe pagina de Facebook a Episcopiei Romano-Catolice Iasi.Sursa citata precizeaza ca "preasfintitul Petru ne-a spus sa va transmitem ca va multumeste tuturor celor care va ganditi si va rugati pentru sanatatea Preasfintiei Sale".Petru Gherghel, episcopul Bisericii Romano-Catolice din Iasi, are 80 de ani.