Pfizer ar putea primi aprobare pentru vaccinul anti-Covid-19 saptamana aceasta, in Marea Britanie

Publicatia a scris ca autoritatea britanica de reglementare incepe o evaluare formala a vaccinului, iar Serviciului National de Sanatate i s-a spus sa fie gata sa il administreze de pe 1 decembrie, noteaza HotNews.ro Autoritatea americana a medicamentelor a spus ca se va intalni pe 10 decembrie pentru a discuta daca autorizeaza vaccinul.Comisia Europeana a a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19.Vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer (SUA) si BioNTech (Germania) a prevenit mai mult de 90% din infectii, potrivit unui studiu clinic realizat cu zeci de mii de voluntari.Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat ca spera sa existe pe piata un vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul anului si ca vaccinul experimental dezvoltat de grupul american Pfizer este "unul foarte promitator", dar are probleme de stocare.Vaccinul Pfizer, bazat pe o noua tehnologie care foloseste ARN mesager de sinteza pentru a activa sistemul imunitar impotriva noului coronavirus , aduce cu sine o serie de provocari speciale, intrucat el trebuie sa fie depozitat la temperaturi de cel putin- valori echivalente celor inregistrate in iernile din Antarctica.Cele mai promitatoare vaccinuri anti-COVID in curs de dezvoltare sunt cele produse de Pfizer si BioNTech (Germania si SUA), Moderna (SUA), AstraZeneca si Universitatea Oxford (Marea Britanie).