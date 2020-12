Cand va distribui Pfizer toate cele 200 de milioane de doze de vaccin contra COVID-19

''Distribuirea integrala a celor 200 de milioane de doze este programata sa fie incheiata in septembrie 2021'', a declarat reprezentantul CE pentru Reuters.El a adaugat ca in prezent au loc discutii cu privire la furnizarea altor 100 de milioane de doze suplimentare de vaccin, care sunt optionale potrivit contractului semnat cu companiile Pfizer si BioNTech.Vaccinarea impotriva noului coronavirus a demarat oficial duminica in toate tarile Uniunii Europene, primele persoane care au primit doze de vaccin fiind din randul pensionarilor si al medicilor.Citeste si: Cum a ajuns o gluma la adresa vaccinului anti-COVID sa fie luata in serios pe grupurile antivax