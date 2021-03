Pfizer ar putea produce trei miliarde de doze de vaccin contra COVID-19 anul viitor

"In principiu, am putea spori si mai mult capacitatea de productie. Depinde de cerere si daca va fi necesara suplimentarea campaniei de vaccinare", a precizat Ugur Sahin.Pe plan global, cererea este in crestere pentru vaccinuri COVID-19 , deoarece tarile vor ca economiile sa revina la normal si oamenii sa se intoarca la birouri si in magazine. Atat SUA, cat si Europa cauta sa accelereze livrarile de vaccinuri anul acesta, din cauza raspandirii unor variante mai agresive ale virusului."Avem deja 1,3 miliarde de comenzi, este deja stabilit. Discutam suplimentarea dozelor - optiuni pentru sute de milioane de doze - cu organizatiile guvernamentale", a declarat seful BioNTech.Miercuri, actiunile BioNTech au urcat cu 1,3% la Bursa de la Frankfurt.Cele doua companii si-au luat angajamentul sa livreze anul acesta doua miliarde de doze de vaccin COVID-19.Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a anuntat miercuri un acord cu BioNTech-Pfizer pentru furnizarea in luna martie catre tarile membre a patru milioane de doze suplimentare de vaccin COVID-19 pentru a combate propagarea noilor variante de coronavirus , mutatii ale SARS-CoV-2. Aceste doze vor fi disponibile "inainte de sfarsitul lunii" pe langa livrarile deja planificate si distribuite proportional cu populatia statelor membre, se specifica intr-un comunicat de presa."Aceasta va ajuta statele membre in eforturile lor de a limita propagarea noilor variante" de coronavirus si va contribui la "restabilirea liberei circulatii a marfurilor si persoanelor", a afirmat Ursula von der Leyen.Grupul german BioNTech si partenerul sau american Pfizer produc unul dintre cele trei vaccinuri COVID-19 aprobate pana in prezent spre utilizare in cadrul blocului comunitar. Comisia se asteapta ca pana la sfarsitul lunii martie sa fie administrate in total aproximativ 100 de milioane de doze din aceste trei vaccinuri.Multe state membre UE au inregistrat o crestere a numarului de infectii si spitalizari in ultimele saptamani, ceea ce le-a determinat pe unele dintre ele sa instituie noi controale la frontiera AstraZeneca s-a angajat sa livreze 180 de milioane de doze europenilor in al doilea trimestru, in timp ce Pfizer-BioNTech urmeaza sa furnizeze cel putin 75 de milioane, conform unui acord aditional semnat cu Bruxellesul, pe langa volumele necunoscute din primul contract. Cifrele pentru Moderna nu sunt deocamdate cunoscute, apreciaza analistii.