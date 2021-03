STUDIU Vaccinul Pfizer contra COVID-19 previne infectiile asimptomatice in proportie de 94%

Mai mult, vaccinul a fost eficient in proportie de 97% in prevenirea infectiilor simptomatice, a formelor severe si deceselor, potrivit nbcnews.com In plus, serul s-a dovedit eficient si impotriva tulpinii britanice. Nu s-a putut stabili daca se aplica si in cazul celei sud-africane deoarece exista foarte putine cazuri in Israel. Potrivit studiului , persoanele nevaccinate au fost de 44 de ori mai predispuse sa dezvolte o forma COVID-19 cu simptome si au avut un risc de 29 de ori mai mare sa moara din cauza virusului, comparativ cu oamenii vaccinati.