Pfizer si BioNTech au ajuns la un acord cu COVAX pentru 40 de milioane de doze de vaccin anti-Covid 19

Programul international COVAX, lansat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), are drept obiectiv sa contribuie la asigurarea accesului echitabil la vaccinurile impotriva COVID-19 pentru toate tarile, indiferent de nivelul de dezvoltare.Conditiile financiare ale acordului nu au fost dezvaluite.Dozele vor fi livrate pe tot parcursul anului 2021. Companiile farmaceutice se asteapta sa livreze primele doze in primul trimestru al anului 2021. Companiile vor furniza vaccinurile catre COVAX la un pret non-profit, au precizat Pfizer si BioNTech. Vaccinul de tip ARN mesager produs de Pfizer si BioNTech contra COVID-19 a primit autorizatia de utilizare de urgenta in SUA, cu indicatie la persoanele cu varsta de peste 16 ani.