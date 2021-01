Pfizer si BioNTech vor oferi vaccinul impotriva COVID-19 voluntarilor din studiul clinic care au primit placebo

Vaccine Transition Option din cadrul studiului clinic permite tuturor participantilor cu varste de peste 16 ani sa afle daca au primit placebo, iar cei care afla asta "sa aiba optiunea de a primi vaccinul experimental in timp ce raman in studiu", au spus companiile pe site-ul dedicat miilor de participanti la teste.Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) si un comitet de consilieri ai acesteia si-au exprimat preocuparea fata de planul "de divulgare" al Pfizer, spunand ca e posibil sa ingreuneze continuarea colectarii datelor privind siguranta si eficienta necesare obtinerii aprobarii depline a vaccinului din partea FDA.Participantii la testele clinice care au primit placebo au cate doua doze de vaccin experimental rezervate lor in cadrul studiului.