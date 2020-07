Piata din Bucuresti inchisa dupa un control. Inspectorii au descoperit ca nu se respecta nici o regula de preventie a raspandirii COVID-19

"Primaria Sectorului 4 a retras autorizatia de functionare a Pietei Resita, ca urmare a rezultatelor unui control complex desfasurat sambata, 25.07.2020, de catre Politia Locala si Directia de Sanatate Publica Bucuresti, care au descoperit o serie de abateri grave, sanctionate de Legea nr. 55/2020, O.G. nr. 99/2000 si Legea 12/1990", anunta un comunicat al primariei de sector.Inspectorii au descoperit ca administratorii nu respectau nici cele mai elementare reguli de preventie a raspandirii COVID- 19:Mai mult,, precum carne expirata, produse de patiserie fara documente de provenienta sau fara termen de valabilitate afisat, precum si legume si fructe mucegaite. Toate acestea au fost fie confiscate, fie retrase de la comercializare in vederea distrugerii.In urma controlului, s-a constatat, de asemenea, ca un numar de, fapt pentru care a fost demarata procedura de suspendare provizorie a activitatii acestor agenti comerciali.Totodata, in incinta pietei au fost descoperite deficiente si in privinta mentinerii curateniei. Concret,a, desi acesta este folosit zilnic de mii de oameni, iar depozitarea gunoaielor se facea necontrolat, chiar in incinta pietei."Intrucat rezultatele controlului au scos in evidenta un risc epidemiologic major, prin care se pune in pericol sanatatea si chiar viata celor care isi fac cumparaturile de acolo, Primaria Sectorului 4 a decis suspendarea activitatii complexului comercial Piata Resita, aflat in administrarea societatii ROMSINE PRODCOMIMPEX SRL. Pentru neregulile mai sus-mentionate, inspectorii de control au intocmit si un numar de 17 procese verbale de amenda , in valoare totala de 50.700 lei", precizeaza Primaria Sectorului 4.