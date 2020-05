Pietele din Peru, focare de COVID-19. Aproximativ 80% dintre comerciantii din capitala sunt infectati

Ziare.

com

In piata de fructe din Lima, 79% dintre comercianti au fost diagnosticati cu Covid-19, iar in alte cinci piete din capitala, cel putin jumatate dintre vanzatori au fost depistati pozitiv.Presedintele peruan Martin Vizcarra a spus ca negustorii din pietele din Lima vor fi inlocuiti, dar nu va inchide aceste zone, citeaza The Guardian. El a spus ca o astfel de actiune ar putea duce la un deficit de hrana. Soldati si politisti au fost trimisi in piete pentru a luat temperatura tuturor clientilor si comerciantilor."Pietele au fost, probabil, cel mai important vector de infectie si din acest motiv carantina din Peru nu a functionat cum ar fi trebuit", a spus Eduardo Zegarra de la thinktank-ul Grade din Lima. El a solicitat Guvernului sa inchida pietele si sa declare urgenta sanitara.Autoritatile locale au permis ca majoritatea dintre cele peste 1.200 de piete din Lima sa ramana deschise, facand teste la fata locului si trimitand comerciantii infectati - majoritatea asimptomatici - sa se autoizoleze acasa sau in centre ale Statului.Cea mai mare piata din oras si din tara este Santa Anita, unde 30.000 de comerciati, hamali si furnizori distribuie si vand zilnic circa 8.000 de tone de mancare.Zeci de contaminari si cel putin un deces au fost inregistrate in randul hamalilor, iar numarul contaminarilor este crezut a fi mult mai mare decat cel inregistrat oficial.Numarul contaminarilor in Peru, tara cu peste 31 de milioane de locuitori, a crescut cu peste 4.000 in ultimele 24 de ore, iar autoritatile au raportat peste 2.500 de decese in total.Doar Brazilia are o rata de infectare mai mare dintre tarile din America Latina. Si aici, in una dintre cele mai mari piete din Sao Paulo, unde ajung zilnic 40.000 de oameni, au fost depistate "nenumarate" cazuri si inregistrate aproximativ 30 de decese cauzate de Covid-19.Mexicul se confrunta cu aceeasi situatie. In Central de Abasto din capitala, unde este primita marfa din intreaga tara si care alimenteaza piete din oras, au fost inregistrate cel putin 25 de cazuri si doua decese. Presa locala scrie ca numerele sunt, cu siguranta, mult mai mari in realitate.