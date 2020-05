Plangere penala impotriva DSP Bucuresti, dupa ce la un centru de ingrijire din Berceni s-au imbolnavit de covid 75 de persoane

Ziare.

In consecinta, dupa ce a asteptat timp de 3 zile ca DSP sa efectueze testarea celor din Centrul Rezidential din Berceni, pentru a urgenta procedura si pentru a suplini lipsa de reactie a DSP, DGASMB a efectuat testarea prin resurse interne desi, potrivit legislatiei in vigoare, personalul centrelor rezidentiale trebuie testat de catre DSP, de doua ori pe luna, iar beneficiarii trebuiau testati la aparitia primului caz sau a simptomelor.DGASMB informeaza intr-un comunicat de presa ca testarea celor 479 de persoane (personal si beneficiari) s-a efectuat vineri si sambata, dupa ce un beneficiar al centrului a fost internat in spital pentru o afectiune acuta, moment in care a fost depistat pozitiv la infectarea cu noul coronavirus.In prezent, toti beneficiarii si angajatii care au fost depistati pozitivi sunt asimptomatici si au fost internati, in functie de patologiile asociate, la spitalele Colentina, dr. Victor Babes, dr. Marius Nasta, Monza si spitalul de la institutul 'Ana Aslan' din Otopeni.La Centrul Rezidential de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Dependente - Berceni au fost intreprinse masuri de siguranta sanitara, respectiv autoizolarea personalului la locul de munca, revizuirea protocoalelor de siguranta medicala si decontaminarea incintelor cu substante puternic virucide.Angajatii DGASMB au fost testati ultima oara in data de 9 mai, dupa finalizarea perioadei de autoizolare la locul de munca, rezultatele fiind negative pentru tot personalul, se mai arata in comunicat.