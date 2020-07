Point Break. Tanara generatie si pericolul teoriilor conspirationiste

Daca pana in urma cu cateva luni, monstrii tinerilor se ascundeau in examene sau traume provenite din familie ori din randul prietenilor, acum pentru multi, ei se ascund intr-un viitor absolut incert. Teama de un viitor care nu mai corespunde cu proiectiile lor provoaca un fenomen pe cat de nou in randul lor ca anvergura, pe atat de alarmant: tot mai multi tineri dau crezare teoriilor conspirationiste care neaga existenta virusului, ori ii diminueaza importanta. E un adevar care s-a strecurat treptat, de cateva luni, dar, in prezent, e cat se poate de raspandit.Tineri care petrec probabil ca medie peste 6-8 ore pe zi pe social media, urmarind oameni pe care nu ii cunosc in realitate, judecand pandemia globala in termeni de ei nu cunosc personal oameni care au avut contactat virusul. Majoritatea invoca cazuri de persoane care ar fi primit bani de la spitale sa declare ca au virusul si ar fi refuzat, dar totusi niciodata nu apare un nume, o imagine, un flagrant . Pentru o generatie care a reusit sa vina cu un aer proaspat de schimbare in bine, in ultimii ani mai ales, faptul ca acum alege sa creada teorii propagate de grupuri marginale, extremiste si mai ales conservatoare, este cu totul surprinzator. Dar ar trebui sa fie?La baza acestor opinii rostogolite sta practic nimeni alta decat scoala romaneasca. Un sistem care te invata sa reproduci ce spun altii fara sa le contesti autoritatea ori sursa de informare nu poate face decat sa contribuie la cresterea numarului de minti tinere care aleg sa creada basme/teorii halucinante care circula pe internetul, si totul fara un fundament stiintific. Cu un procent alarmant de analfabetism functional de 42%, valul acesta de dezinformare care prinde radacini in randul tinerilor nu este o surpriza. Intrebarea nu era daca va veni, ci cand ne va lovi mai tare. Se pare ca momentul este acesta, cel in care valul se sparge zgomotos de mal, acest "point break".Dar nu vorbim aici doar de tineri care au dificultati in a intelege sensul unui text, ci de adolescenti care reuseau cu succes sa navigheze printre stirile false pana acum cateva luni fara sa se lase furati de ele. Deci totusi, ce s-a intamplat? Aici teama revine ca motiv. Pe cat trece timpul, intr-o lume plina de incertitudini, totusi o certitudine se instaleaza clar: vietile lor nu vor mai fi la fel cum si le-au proiectat in primavara. Granitele se inchid sau se deschid in functie de situatia infectarilor din fiecare tara, deschiderea scolilor si a universitatilor este deja incerta, proiectia ar putea fi a unui an scolar/universitar online, festivalurile se anuleaza, interactiunea este limitata, afara doar pe terase, iar pe masura ce ne vom apropia de toamna si se va face rece, probabil interactiunea sociala se va reduce substantial.Relatiile interumane se frang sau devin mult mai dificile in contextul actual, posibilitatea de a cunoaste oameni noi, de a trai stari noi, de a explora, de a experimenta, ceea ce pentru adolescenti/tineri devine o problema. Astfel ca, viitorul, dar si prezentul, e ca gaura neagra, plina de monstri, de amenintari. Un necunoscut pentru generatii care s-au nascut intr-o epoca extrem de norocoasa, in care multe locuri din lume erau la un avion low cost distanta, in care aproape fiecare weekend de vara te invita la un festival si, cu norocul de a te naste intr-un oras mediu sau mare, practic aproape orice era posibil. Nicio tara prea departe, niciun vis prea de neatins.Iar toate acestea au fost distruse brutal de un inamic invizibil, necunoscut, venit de nicaieri, care a dat peste cap o lume intreaga, a ingenuncheat tari intregi, a schimbat lumea mai radical decat a facut-o orice alt eveniment trait de ei. Practic pragul dintre a accepta ce spun oamenii de stiinta, o categorie atat de ignorata si marginalizata in Romania, si a alege sa isi construiasca propriile realitati, opinii, inspirate de diversi oameni de pe social media, este foarte ingust. Iar atunci cand propriul confort, propria liniste iti e zgaltaita pentru o perioada nedeterminata, teoriile conspirationiste ofera un confort, un refugiu: cineva controleaza tot, cineva stie cand se va termina totul, cineva e suficient de puternic cat sa opreasca totul. Macar cineva. Iar adevarul asta dur pentru toti, gri si complicat, banal si fara super eroi, ori super villains, devine realitatea din care aleg sa evadeze.Nici monstrii mei nu au plecat, nu am scapat de ei. Pe masura ce am crescut, m-am confruntat cu boli ale oamenilor dragi, accidente, situatii de viata de gestionat. Monsrtii mei sunt/pot fi viitorul incert, ori poate vesti proaste primite in miez de noapte, sau intr-o zi de marti la pranz. Monstrii astia nu ocolesc pe nimeni, vesnic reinventandu-se. Dar am invatat sa pun lumina, sa clarific, sa incerc sa inteleg realitatea si sa nu inghit pe nemestecate teoriile conspiratiei. Altfel nu putem merge mai departe.