O nunta de argint, o logodna si un botez, oprite de politisti la Galati. Administratorii localurilor au fost amendati

Potrivit IPJ Galati, sambata seara, in intervalul orar 20.00- 23.00, politistii din cadrul IPJ Galati, impreuna cu jandarmi , inspectori din cadrul OPC, DSP si ITM, au facut verificari cu privire la modul de respectare a masurilor pentru impiedicarea raspandirii infectiei cu virusul Sars Cov2.Cu aceasta ocazie, au constatat ca in incinta unui salon de evenimente, situat in municipiul Galati, str. Brailei, se desfasoara un eveniment privat, respectiv o nunta de argint, la care participau aproximativ 70 de persoane. Evenimentul a fost intrerupt, iar participantii au plecat, administratorul societatii comerciale fiind sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 6 000 de lei.De asemenea, politistii au constatat ca un alt eveniment privat, respectiv botez, se desfasura la punctul de lucru al unei societati comerciale, din localitatea Sat Costi, comuna Vanatori, la acesta participand 30 de persoane. Si in acest caz, administratorul societatii a fost sanctionat cu amenda contraventionala, in valoare de 6 000 de lei, evenimentul fiind intrerupt.In judetul Galati, ultimele date arata ca de la debutul pandemiei s au inregistrat 5795 de bolnavi de coronavirus , cu 203 persoane decedate.