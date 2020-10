Politia Capitalei ii incurajeaza pe bucuresteni sa-i reclame pe cei care nu poarte masca. Numar de telefon pentru sesizari si imagini

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare, Politia Capitalei a intensificat controalele in toate zonele Municipiului."Acum facem un apel la cetateni, sa ne sprijine in identificarea locurilor, si mijloacelor de transport unde, anumite persoane, nu respecta normele de protectie individuala.Apelul transmis la TELVERDE declanseaza verificari. Verificam cele sesizate si mai mult decat atat, in urma acestor telefoane am construit o harta a punctelor fierbinti, a zonelor unde se incalca cel mai des regulile de protectie, zone care vor face obiectul unor verificari amanuntite.", a transmis Politia Capitalei.Conform sursei citate, daca la sfarsitul saptamanii trecute, mai putin de 10 cetateni au apelat in Bucuresti acest numar, ieri, in 27 de apeluri au fost sesizate nereguli.Impreuna vom reusi. Respectam distantarea fizica, purtam masca de protectie, respectam regulile de igiena. Pentru sanatatea dumneavoastra si a celor din jur", mai transmite Politia.La aceasta linie telefonica pot fi solicitate informatii despre modul in care se manifesta virusul, modalitati de prevenire a imbolnavirii si alte detalii legate de conduita preventiva.