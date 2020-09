Autoritatile din New York vor amenda persoanele care refuza sa poarte masca

Autoritatile vor oferi la inceput masti gratuite celor care sunt prinsi ca nu poarta. Daca persoana refuza, ea va primi o amenda in cuantum nespecificat, le-a declarat de Blasio reporterilor."Scopul nostru, desigur, este sa oferim tuturor o masca de fata gratuita", a spus de Blasio. "Nu vrem sa amendam oamenii, dar daca trebuie o vom face".Noua regula extinde in oras o politica similara impusa la inceputul acestei luni de catre Autoritatea de Transport Metropolitan (MTA), controlata de guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, si in virtutea careia calatorii care refuza sa poarte masca in transportul public risca o amenda de 50 USD Rata zilnica de teste pozitive la nivelul orasului a ajuns la 3,25%. O crestere ingrijoratoare de cazuri, potrivit oficialilor din sanatate ai orasului, inregistrata inclusiv in mai multe comunitati evreiesti hasidice. Media de cazuri pozitive de COVID-19 pe sapte zile era de 1,38%.