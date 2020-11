Politia Locala a sunat un pacient COVID mort de doua zile, sa verifice daca respecta carantina la domiciliu

"Vineri, 6 noiembrie 2020, Politia Locala Focsani suna direct pe numarul de mobil al tatalui meu, pentru a confirma prezenta la domiciliu (carantina DSP).Raspunde mama, care le comunica stupefiata faptul ca sotul nu poate vorbi cu ei, pentru ca decedase cu mai bine de 48 de ore in urma, la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon"! Evident, nu a primit nici un raspuns la intrebarea "Dar dumneavoastra nu comunicati deloc?"!", a scris pe Facebook Vali Dima, un tanar din Focsani.Nu este prima eroare grava facuta de autoritati . O femeie din Vrancea a fost anuntata prin SMS, doua zile la rand, ca are coronavirus , desi nu se testase. Pe numarul de telefon al fiicei sale de 13 ani, inregistrat insa pe numele sau, o femeie a primit doua mesaje, pe 6 si pe 7 noiembrie, in care era anuntata sa stea in casa si sa contacteze medicul de familie pentru ca este pozitiva COVID. Totul s-a intamplat in conditiile in care femeia nu a facut niciun test, a scris Monitorul de Vrancea.Dr. Janina Lazar, sefa DSP Vrancea, spune ca de vina sunt "cei inconstienti, ca isi dau gresit numarul de telefon. Am mai avut situatii de acest gen".