Politia municipiului Vulcan, pe lista focarelor de COVID-19 din Hunedoara

Intre focarele de COVID-19 cu un numar mai mare de cazuri mai sunt sunt inscrise Spitalul Municipal Hunedoara, cu 13 persoane bolnave, Spitalul Municipal Orastie, cu 4 cazuri, Spitalul Judetean de Urgenta Deva, 3 persoane, si Spitalul de Psihiatrie Zam, cu 5 cazuri.Incidenta cazurilor de COVID-19 pentru ultimele 14 zile a fost calculata la 1,63 la o mie de locuitori, in ultimele 24 de ore fiind confirmati 84 de noi bolnavi.In intervalul de referinta au fost identificate 1.414 persoane pozitive la infectia cu noul coronavirus , dintre care 380 au necesitat internare in spital.De la debutul pandemiei, 11.225 de persoane s-au vindecat de COVID-19, iar 530 au murit in urma infectiei cu SARS-CoV-2.Citeste si: