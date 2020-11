Politist mort la 49 de ani in urma infectiei cu COVID-19. "Nu trece o zi fara sa inregistram o tragedie"

"Nu trece o zi fara sa inregistram o tragedie in randurile noastre. De aceasta data, colegul nostru, Cristian Dudau din cadrul IPJ Timis, la doar 49 de ani, a fost rapus de virusul nemilos, lasand in urma sa o sotie si un copil cu inimile frante.Este sfasietor sentimentul care ne incearca in aceste momente ingrozitoare, iar cuvintele sunt de prisos pentru a alina golul din sufletele noastre, astazi fiind mai saraci cu un camarad care a luptat alaturi de noi in prima linie", potrivit postarii de pe Facebook.Citeste si: Organizatia Mondiala a Sanatatii: Increderea in vaccinuri e cruciala pentru a stopa COVID-19